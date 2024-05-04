بالفيديو.. طرح برومو أغنية روبي الجديدة "الليلة حلوة"

نشرت الفنانة روبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"، والتي من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة، حيث ظهرت روبي بالفيديو الكليب في أجواء صيفية تستمتع بالطبيعة من سيارة مكشوفة.

يذكر أن أخر أغاني روبي كان اغنية “لو يرجع” والتي طرحتها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في عيد الحب، كما غنت تتر مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.