البطولة العربية.. ترتيب مجموعة الزمالك قبل مواجهة الشباب السعودي غدًا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الشباب السعودي المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وتضم المجموعة الثالثة فرق، الزمالك، النصر السعودي، الاتحاد المنيستيري التونسي، الشباب السعودي .

ويتصدر الزمالك المجموعة قبل مباريات الجولة الثانية غدا، برصيد 3 نقاط في المركز الأول، ويحل ثانيا النصر السعودي برصيد نقطة، وثالثا الشباب السعودي برصيد نقطة، ورابعا فريق الاتحاد المنيستيري بدون رصيد من النقاط .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.