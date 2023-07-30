6 أغسطس.. عرض فيلم "حاسب تحلم" بمشاركة الراحل أحمد خليل

يستعد صناع فيلم "حاسب تحلم" لعرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية يوم 6 من أغسطس المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من أبرز نجوم الفن منهم، هشام ماجد الذي يظهر ضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والفنان الراحل أحمد خليل، ليلى عز العرب، أحمد جمال سعيد، جيهان الشمرشجي، داليا شوقي، بكرى قباقيبى، كمال الدبيكى، ندى نادر، مهرة مدحت، والعمل من إنتاج شركة "إنَه "، وشارك في الإنتاج شركة "Arrow"، وهو من تأليف محمود ماجد، وإخراج محمد ربيع، والموسيقى التصويرية للمؤلف محمد نوارة، ومديري التصوير يوسف بارود ومعتز ابراهيم.

تدور قصة الفيلم في إطار لايت كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الأشخاص فى المستقبل والذى يتحول فيه حلم أى شخص لواقع يؤثر على حياته وسط مواقف كوميدية اجتماعية.

وقال محمد ربيع مخرج فيلم "حاسب تحلم" في بيان صحفي:" جاءت الفكرة فى إحدى السهرات التي قضيتها برفقة الفنان والمؤلف محمود ماجد حيث جلسنا سويا نتحدث عن المشروع القادم، وكان ذلك فى عام 2020، وفي هذا الوقت كان الحديث عن مجال الذكاء الاصطناعي لم يكن مطروحًا على نطاق واسع، وكانت الفكرة التي توصلنا لها هى كيف يمكن أن يكون تأثير السوشيال ميديا مع الذكاء الاصطناعي على حياة الإنسان في المستقبل، وبالفعل قمنا بتطوير الفكرة عبر عدد من السيناريوهات حتى وصلنا إلى النسخة الأخيرة التي قمنا بتصويرها".

وأضاف "ربيع": " قد لايعلم الكثيرون مدى الصعوبات التي واجهت الفيلم قبل أن يرى النور بشكله الحالي، فقد بدأنا العمل على الفيلم عام 2020، وقمنا بتصوير عدد قليل من المشاهد، لكن توقفنا بسبب انتشار فيروس كورونا، وما تبعه من حظر وتوقف تام عن ممارسة الحياة، وأكثر صعوبة واجهتني فى هذا الصدد هو كيفية الحفاظ على وحدة الفريق سنتين ونصف، ولكن يشاء القدر ويتوفى الفنان أحمد خليل، الأمر الذي اضطرنا لتعديل السيناريو ليتناسب مع أحداث الفيلم دون حذف مشاهد الفنان الراحل".

وانتهى فريق عمل الفيلم من الأغنية الدعائية لـ "حاسب تحلم"، ويقوم بغنائها الفنان محمود ماجد بطل الفيلم، وتتضمن أحداث العمل، كما سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة قبل عرض الفيلم.