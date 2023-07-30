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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جمال شعبان: البصل يعمل كمطهر للجوف ويزود المناعة ويقي من الجلطات.. فيديو

الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق
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كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد البصل والثوم، موضحا أنه يمكن تناولها مع الطعام أو إدخالها في تجهيز بعض الأكلات.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البصل يعمل كمطهر للجوف ويزود المناعة ويقي من الجلطات.

ولفت الدكتور جمال شعبان، إلى أن الثوم يقلل ضغط الدم، ويفضل ابتلاع فص الثوم بالمياه، لأنه لا يمكن مضغه بسبب الرائحة.

وأردف عميد معهد القلب السابق، أن البصل يدخل في تحضير بعض الأكل المسلوق وهنا يكون مفيد أيضا، مضيفا: لو كان البصل حراق قد يتسبب في الاحتقان والبواسير ولذا يجب عدم الإكثار منه.
 

الدكتور جمال شعبان معهد القلب البصل والثوم