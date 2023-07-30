جواهر: أنغام وشيرين وآمال ماهر كأهرامات مصر الثلاث

تحدثت الفنانة جواهر عن الفنانة الأشمل من وجهة نظرها بين الفنانات أنغام وشيرين وآمال ماهر.

وقالت جواهر:"الأهرامات تلاتة، هما التلاتة زي بعض مفيش حد يقدر يغني زي آمال ماهر، آمال لما بتغني للست حبيتها جدا وبتمنالها النجاح من قلبي والاستايلست الخاص بها عملت معه فترة كنت أقول له أنا نفسي تغني ليا حاجة هي فعلا صوت مصر".

وتابعت جواهر حديثها خلال حوارها مع الإعلامية إنجي هشام في برنامج “المنسي” المذاع على فضائية “هي” :"أنغام بلا منازع لكن شيرين صوت حنين وحساس مفيهوش ولا غلطة بس ربنا يهديها لنفسها إنما هي كفنانة مفيش ولا غلطة في غناها".

وأضافت جواهر عن رأيها في الألقاب التي يلقب بها المطربين أنفسهم قائلة:"شيرين من حقها تزعل إن اللقب ده يروح لأنغام وأنغام من حقها تضايق لو شيرين قالت نمبر وان لا صعب بينهم تقارني في فرق لما تكون دي مطربة ودي مؤدية لكن لما يكونوا هما مطربين صعب".



