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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمير الكويت يؤكد على عمق العلاقات التاريخية مع المملكة المغربية

أمير الكويت الشيخ
أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
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 أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على عمق العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط الكويت والمملكة المغربية، مشيدا بما حققه المغرب في عهد الملك محمد السادس، من نهضة تنموية شملت مختلف الميادين. 
وعبَّر أمير  الكويت - في برقية أرسلها اليوم الأحد  لملك المغرب؛ بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش - عن خالص أمانيه للملك محمد السادس، بموفور الصحة والعافية، وللمغرب وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لملكها.

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