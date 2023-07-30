" تيلجراف" البريطانية تدعو لزيارة الإسكندرية وواحة سيوة.. فيديو

استعرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا لصحيفة "تيلجراف" البريطانية تدعو محبي الآثار حول العالم لزيارة "سيوة والاسكندرية" .

وأشارت إلى عراقة الغسكندرية حيث تم بناءها حوالي سنة 330 قبل الميلاد، وأبرزت المجلة مزارات الاسكندرية بمنارتها ومكتبتها الضخمة التي تضم ما يقرب من 400 ألف مجلد ، كما دعت لزيارة سراديب الموتى وكاتدرائية القديس مرقص.

كما دعت صحيفة "تليجراف" الى زيارة "واحة سيوة" التي يعود تاريخها لما يقرب من 12000 عاما.

وأشارت إلى زيارة الإسكندر الأكبر بواحة سيوة لاستشارة الاله "آمون رع"، كما دعت لشراء ملح واحة سيوة وهو أنقى أنواع الملح في العالم وكذلك زيت الزيتون.