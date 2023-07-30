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الأحد 30 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة

فلسطين
فلسطين
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بدأ قبل قليل، مؤتمر الأمناء العامين الفصائل الفلسطينية، بمدينة العلمين، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الفلسطيني لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمو دعباس.

وتبحث الفصائل الفلسطنية خلال الاجتماع سبل إنهاء الإنقسام.

كما تحث مصر الفصائل المشاركة على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الإنقسام.

كما وصل الرئيس محمود عباس أمس إلى مصرفي زيارة رسمية تستغرق يومين حيث من المقرر أن يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي فضلا عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

كما افتتح الرئيس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في مصر برعاية الرئيس الفلسطيني لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة.

الفصائل الفلسطنية محمو دعباس الرئيس الفلسطيني محمو دعباس