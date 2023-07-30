بالفيديو.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ أمس درجات الحرارة شهدت انخفاضًا بمعدل من درجتين لـ 3 درجات، ووصل الانخفاض إلى 5 درجات في بعض المناطق.



وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذا الانخفاض يرجع لوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مشيرة إلى أن اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى مدار هذا الأسبوع.

ولفتت إلى أنه تتراوح درجة الحرارة العظمى مابين 35 و36 درجة مئوية، منوهة بأن هناك استمرار أيضًا في ارتفاع نسب الرطوبة والذي يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت أن الارتفاع في نسب الرطوبة متوقع استمراره على مدار شهر أغسطس ولهذا يعتبر هذا الشهر هو ذروة الارتفاعات في فصل الصيف.