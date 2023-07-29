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السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| جريمة غدر الصحاب بالتجمع الأول.. السجن سنتان لسائق متهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: شقيق ضحية الغدر علي يد صديقه بالتجمع: "قتل أخويا عشان 100 جنيه"، وحبس المتهم بقتل جاره بسبب دفع فاتورة مياه بالجيزة، وجنايات سوهاج تعاقب عاملا بالحبس سنة لإحداثه عاهة مستديمة لشخص بطما .. وإليكم التفاصيل.


شقيق ضحية الغدر علي يد صديقه بالتجمع: "قتل أخويا عشان 100 جنيه"

https://www.albawabhnews.com/4847214


حبس المتهم بقتل جاره بسبب دفع فاتورة مياه بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4847408


جنايات سوهاج تعاقب عاملا بالحبس سنة لإحداثه عاهة مستديمة لشخص بطما

https://www.albawabhnews.com/4847393

السجن سنتان لسائق متهم بدهس حفيد الفنانة شريفة فاضل

https://www.albawabhnews.com/4847392

المتهم بقتل جاره في دار السلام يجرى معاينة تصويرية


https://www.albawabhnews.com/4847371

 

البوابة نيوز التجمع الأول الحوادث والقضايا المتهم بقتل جاره في دار السلام