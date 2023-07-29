فرج عامر يفرغ سلة سموحة من النجوم

حالة من الاستياء تسيطر على أعضاء نادي سموحة بسبب تصرفات رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر في الفترة الأخيرة وانفراده بقرارات مصيرية تخص عدد من فرق الألعاب الجماعية وعلى رأسها قطاع كرة السلة وتحديدا الفريق الأول.

وأكد فرح عامر عبر حسابه أنه لا نية للتفريط مطلقا في لاعب من ناشئي السلة بالنادي بأي شكل، ولكنه تناسى قراراته السابقة والتي فرغت فريق السلة بالنادي من نجومه الكبار.

ورد عدد من أعضاء النادي على تصرفات فرج عامر بأنه فرغ الفريق من نجومه وعلى رأسهم الثنائي المتميز عمر عزب ومروان سرحان حيث باع اللاعبين للنادي الأهلي، وكذلك رحيل أحمد عزب لنادي الزمالك.

كما خرج اللاعب محمد مجدي إعارة لنادي الزمالك هو الآخر بقرار من رئيس النادي، مقررا بيعه نهائيا للنادي الأهلي بعد عودته من الإعارة.

وقرر التخلي عن خدمات الثنائي محمد يونس ومحمد جازو بعد قراره بالاستغناء عن خدماتهما ليرحلا بدون مقابل، كما كان أكثر القرارات الغربية لرئيس نادي سموحة قرار إلغاء عقد المحترفة الأمريكية لفريق سلة السيدات شي كيلي، والتي ضمها النادي الأهلي بدون مقابل فيما بعد ليؤكد أن قرارات فرج عامر هدفها تدمير سلة نادي سموحة.