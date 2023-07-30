«طاقة النواب» تشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة الروسية الأفريقية

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الروسية الأفريقية، بمدينة سان بطرسبرج، حيث تأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد والأهمية في إطار استمرار الآثار السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا التي تسببت في أضرار بالغة للدول الأفريقية.



وقال «عوض الله»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن القمة الروسية الأفريقية تساعد على رفع مستوى وزيادة حجم الشراكة والتعاون المشترك بين روسيا والدول الأفريقية وتعزيز التعاون بين الطرفين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية فى ظل تفاقم الظروف واستمرار آثار الحرب الروسية الأفريقية.



وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب بتأكيدات الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة على الحفاظ على الثوابت المصرية والدولية بالتأكيد على سيادة الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون وأهمية الحلول السياسية للأزمات وصياغة حلول مستدامة بدلا من الصراعات والتحديات القائمة والاستقطاب، مما خلف آثار على الدول الأفريقية خاصة في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وأوضح، أن الرئيس السيسي في كلمته بالقمة الأفريقية كان واضحا خاصة في قضية الحبوب حيث طالب مباشرة بضرورة الوصول إلى حل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب حيث تعد الدول الأفريقية هي الخاسر الاكبر والاكثر تضررا من فشل اتفاق الحبوب وتوقف سلاسل الإمداد والارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وتابع «عوض الله»: “بالرغم من الظروف فالرئيس السيسي أكد أن الدول الأفريقية دول ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة تنشد السلم والأمن وتسعى لتحقيق مصالح شعوبها ومواجهة الأزمات التي تهدد شعوبها”.

واختتم «عوض الله»: “القمة الروسية الافريقية تعد أيضا فرصة لدعم العلاقات الإفريقية مع روسيا وتعزيز التشاور بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة كما تساعد على دعم العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا”.