"بحوث الصحراء" ينظم قافلة بيطرية مجانية لمدينة الفرافرة بالوادى الجديد

نظم فريق من قسم صحة الحيوان والدواجن، قافلة بيطرية لمدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذا لبرنامج إعداد خريطة للأمراض الحيوانية والداجنة وتشخيص الأمراض بالتقنيات الحديثة ومقاومتها لتحقيق التنمية المستدامة برئاسة الدكتورة/ وفاء عثمان، والدكتور/ اسلام وصيف نائبا للبرنامج.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المقصود رئيس شعبة الإنتاج الحيواني والداجني، أن الشعبة تقوم بالعديد من القوافل البيطرية لتحسين الحالة الصحية للحيوانات بالمناطق الصحراوية إضافة إلى تشخيص الامراض الوافدة في المناطق الصحراوية و الحدودية وتقديم الإرشادات الطبية البيطرية للمربين بالتعاون مع الإدارات البيطرية بالمناطق الصحراوية المستهدف تنمية الثروة الحيوانية بها.

وأضافت الدكتورة وفاء عثمان رئيس البرنامج البحثى، أن البرنامج يهدف إلى عمل مسح كامل لمسببات الامراض البكترية والفيروسية والطفيلية المنتشرة بالقطعان الحيوانية بالمناطق الصحراوية وعلاجها إضافة إلى عمل خرائط وبائية.

وقام الفريق بفحص القطعان الحيوانية اكلينيكيا من الابقار وعجول الجاموس وقد تم علاج عدد ٧٠٠ حالة طفيليات خارجيةو٥٥ حالة هزال وضعف عام و ٤٩ حالة امراض باطنة و ٢٨ حالة امراض تناسلية و ١٢٠ حالات امراض طفيليات دم و ٤٥ حالة امراض تنفسية هذا وقد تم اخذ عينات دم ومسحات تنفسية لدراسة الأسباب المرضية البكتيرية والفيروسية إضافة إلى تقديم التوعية الصحية الإرشادات البيطرية للمربين للوقاية من الامراض وأهمية إجراء اللقاحات الأساسية للقطعان الحيوانية بادارة الطب البيطري بالفرافرة.

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