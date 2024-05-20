الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، تذكار نقل أعضاء القديس يوحنا ذهبي الفم ، وفيه أيضاً من سنة 153 للشهداء (437م)، في أيام الإمبراطور ثيئودوسيوس الصغير، تم نقل جسد القديس يوحنا ذهبي الفم من كومانة ببلاد الكبادوك التي تنيَّح منفياً فيها، إلى مدينة القسطنطينية، وذلك بعد نحو ثلاثين سنة من نياحته.

وأضاف تاريخ الكنيسة، أن لما وصلوا بالجسد الطاهر إلى القسطنطينية، خرجت أفواج الشعب تستقبل راعيها، الذي استشهد بدون سفك دم، باذلاً حياته عنهم، واحتفلوا به احتفالاً مهيباً، وحملوه إلى كنيسة الرسل، حيث خرّ الإمبراطور أمامه في انسحاق شديد، والدموع تنهمر من عينيه، طالباً الغفران لنفسه ولوالديه أركاديوس وأفدوكسيا.