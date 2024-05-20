بالفيديو.. استشاري تغذية علاجية تقدم نصائح ذهبية لكبار السن

قالت الدكتورة هبة عبد اللطيف، استشاري التغذية العلاجية، إن فئة كبار السن هم الذين فوق الـ65 عاما ولهم ما يسمى بـ"طب المسنين"، لأن لديهم تغيرات خاصة بهرموناتهم وجسدهم وعظامهم واحتياجاتهم كما أن لديهم أمراض أخري دون الشيخوخة ويتناولوا أدوية كثيرة والتي قد تؤثر بالسلب على الحالة الصحية وبعض الأجهزة داخل جسدهم.

وأضافت "هبة" في حوارها لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أن فئة كبار السن هم فئة حساسة جدًا ولهم معايير ويكون هناك ارشادات فيما يتعلق بتناولهم المياه والبروتين، موضحة أن كبار السن هم أكثر عرضه للدخول فى الجفاف، نظرا لقلة شربهم للمياه.

ونصحت، استشاري التغذية العلاجية، بشرب ليس أقل من لتر ونصف من المياه للسيدات و2 لتر للرجال، وشرب مياه بكمية أكبر خلال فترة الصيف، موضحة أن التغذية السليمة تقي من الأمراض لأصحاب كبار السن، وعلى سبيل المثال مشاكل مثل أمراض الضغط والسكر والذى يحتاج إلى أدوية معينة لفقدان عناصر فى الجسم، والشيخوخة و ضعف الذاكرة وتغيير حركة الأمعاء، وبالتالي يجب الإهتمام بالألياف.