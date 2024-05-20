تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي طفلك من حر الصيف؟

وجه الأطباء والمختصون عددا من النصائح المهمة بشأن حماية الأطفال من حرارة الشمس والطقس السيء، وحماية الأطفال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ومن بينها استحمام الطفل بشكل يومي وتناول الطفل كميات كافية من الماء والسوائل.

ووجه الأطباء، بضرورة الحرص على تناول الطفل للفاكهة بشكل يومي لتعزيز المناعة، وتشغيل التكييف على درجة حرارة لا تقل عن 25 درجة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة لتجنب حمو النيل والطفح الجلدي، وتجنب تناول الطفل للماء المثلج حتى لا يصاب بالتهاب في الحلق، يأتي ذلك إلى ضرورة استخدام مظلة أو كاب أعلى رأس الطفل أثناء الخروج من المنزل.

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