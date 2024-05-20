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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حصيلة 24 ساعة.. ضبط 13244 قضية سرقة تيار كهربائى

ضبط 13244 قضية سرقة
ضبط 13244 قضية سرقة تيار كهربائى
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كثفت  أجهزة وزارة الداخلية  بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
 قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1682) قضية متنوعة. 
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13244 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد. 
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (449) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب". 
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
 أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (94) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

 هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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