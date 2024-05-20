إحالة متهم بقتل عاطل بسبب هاتف في المرج للجنايات

أمرت نيابة المرج بإحالة متهم للجنايات بتهمة التعدي بالضرب على عاطل حتى الموت بمنطقة المرج بالقاهرة بسبب الخلاف على هاتف محمول.



تلقي قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجروح متفرقة، والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.