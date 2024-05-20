ads
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

إحالة متهم بقتل عاطل بسبب هاتف في المرج للجنايات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت نيابة المرج بإحالة متهم للجنايات بتهمة التعدي بالضرب على عاطل حتى الموت بمنطقة المرج بالقاهرة بسبب الخلاف على هاتف محمول. 

تلقي قسم شرطة المرج، بلاغا بالعثور على جثة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بدائرة القسم، وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة تبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، مصاب بجروح متفرقة، والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية إحالة متهم للجنايات الأجهزة الأمنية العثور علي جثة عاطل المرج