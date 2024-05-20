الشهادة الإعدادية 2024.. "تعليم القليوبية": استبعاد رئيس لجنة ومراقب بسبب التقصير في العمل

أصدرت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارًا اليوم الاثنين، باستبعاد رئيس لجنة والمراقب الأول وأمن اللجنة وإحالتهم للشئون القانونية تمهيدًا للإحالة للنيابات المختصة وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي.

كما قررت مدير مديرية التربية والتعليم، حرمان طالبة من استكمال الفصل الدراسي الثاني مع اعتبار العام الدراسي من سنوات الرسوب طبقًا القرارات الوزارية في هذا الشأن.



وأهابت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية الجميع بالتعاون والالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.