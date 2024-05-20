إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز الفيوم

شدد المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضى بالمديرية برئاسة المهندسه وسام البحيري مدير إدارة حمايه الاراضى وعلى مديري الادارات الزراعية بالمراكز بالمتابعة المستمره ورصد اي حالات تعدى على الأرض الزراعية وإزالتها في المهد.

قامت حملة من جهاز حماية الأراضي بالإزالة الفوريه لمختلف صور التعديات على الاراضي الزراعيه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين حفاظ على الرقعه الزراعيه التى هى عصب الإقتصاد القومى.

وفى ذات السياق قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم برئاسة المهندس إيهاب فايز مدير الإدارة يرافقة جهاز حماية الأراضى بإزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية إزالة حالة تعدى بحوض الراجع زمام العامرية مركز الفيوم على مساحه ١٨ سهم و التعدى عباره عن أسوار بالبلوك بإرتفاع حوالى من ٧٥ سم إلى متر واحد تقريبا وكانت الإزالة من المهد إزالة ٢ حاله بحوض داير الناحيه زمام منشأة عبدالله مركز الفيوم على مساحه قيراط والحالة الثانيه ١٢ سهم والتعدى عباره عن أسوار بالبلوك بإرتفاع من ٢ إلى ٣ متر تقريبا .