حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس مائل للحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 85 إلى 90% للعظمى والصغرى من 30 إلى 15%.

ويشهد الأحد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 35 للعظمى 24 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 23 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 37 والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة.