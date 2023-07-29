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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنشأة ناصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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القى رجال مباحث القاهرة القبض على شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنشأة ناصر.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

و عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان ، مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك أحدهما" وعثر بداخله على (حفرة قطرها 2 متر بعمق 4 متر - الأدوات المستخدمة فى التنقيب)،  وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخصان التنقيب عن الآثار منشأة ناصر