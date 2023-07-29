الهند وماليزيا تسعيان لتوسيع نطاق علاقاتهما فى مجال الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، يوم الجمعة، أن اللجنة الفرعية للتعاون العسكرى بين الهند وماليزيا بحثت خلال اجتماعها فى نيودلهي سبل توسيع نطاق العلاقات الثنائية فى مجال الدفاع.



وذكرت الوزارة في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن أن وفدي البلدين استعرضا خلال الاجتماع العاشر للجنة أوجه التعاون القائم فى مجال الدفاع، وبحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك وسعيا لاستكشاف مبادرات عملية وفعالة لتوسيع نطاق علاقات الدفاع بين الهند وماليزيا.

وجاء فى البيان أن الجانب الهندي سلط الضوء على إمكانيات صناعة الدفاع الهندية وقدراتها وامكانية التعاون مع القوات المسلحة الماليزية في خطط الصيانة وبناء السفن، وأضاف أن الجانبين أجريا أيضا مداولات بشأن النتائج المحتملة للاجتماع الثانى عشر للجنة الهندية الماليزية للتعاون فى مجال الدفاع المقرر عقده على مستوى وزيرى الدفاع خلال شهر سبتمبر القادم فى الهند".

وأشارت وزارة الدفاع الهندية - في بيانها إلى أن الجانبين أكدا مجددا التزامهما بالتنفيذ الكامل للشراكة الاستراتيجية التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة والتفاهم والمصالح المشتركة وقيم الديمقراطية وحكم القانون.