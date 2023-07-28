حريق هائل يلتهم محتويات شقه سكنية بقرية الدلجمون بكفر الزيات

نجحت الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية في السيطرة على حريق ضخم نشب بإحدى الشقق السكنية بمنطقة التربيعة بقرية الدلجمون التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية التهم محتويات الشقة بالكامل وادي لتفحم كافة الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي بالكامل وتأثر وتهدم بعض الجدران بها من شدة الحريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من مأمور مركز كفر الزيات والحماية المدنية بورود بلاغ بإندلاع حريق هائل بشقة الدكتور محمد جابر الغنام طبيب صيدلي مقيم بمنطقة التربيعة بقرية الدلجمون التابعة لدائرة المركز وانبعاث دخان وارتفاع السنة اللهب.

وأمام ذلك، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة كفر الزيات والحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وتبين اشتعال النيران بالشقة السكنية وارتفاع ألسنة اللهب والدخان.

كما نجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران ومنع إمتدادها الي باقي الشقق السكنية المجاورة وتم استدعاء مسئولي الغاز الطبيعي لفصل الغاز عن المنطقة.

وبالمعاينة وسؤال مالك الشقة؛ تبين ان النيران قد أتت على معظم محتويات الشقة السكنية واحتراق الأثاث المنزلي بالكامل وتفحم الأجهزة الكهربائية وسقوط بعض أجزاء من جدران الشقة السكنية بسبب الحريق الذي يرجح نشوبه بسبب ماس كهربائي مفاجئ بالشقة أدى لاشتعال النيران بها عقب عودة التيار الكهربائي للشقة بعد انقطاعه لفترة اشتعال النيران بعدها دون وقوع إصابات؛ حيث أنقذت العناية الإلهية الأسرة من الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وحصر الخسائر.

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