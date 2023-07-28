بوتين: مشاركة القادة الأفارقة في القمة الروسية تؤكد السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك

الجمعة 28/يوليو/2023 - 11:57 ص

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن مشاركة القادة الأفارقة في القمة الأفريقية الروسية تعكس السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك في كافة الاتجاهات، مشيرا إلى أن حضور عدد كبير من الوفود الأفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

وقال الرئيس بوتين في كلمته، خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الأفريقية الروسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "روسيا وأفريقيا تربطهما أواصر الصداقة والعلاقات المتبادلة الوثيقة منذ أواسط القرن الماضي، وقدمنا على مدار العقود الماضية مساعدات ثابتة للبلدان الأفريقية لمواجهة المظاهر الاستعمارية على مدار عقود.. رغم أن مظاهر هذه الاستعمار ما زالت موجودة حتى الآن وتستغلها الدول الاستعمارية السابقة بما في ذلك المجالات الاقتصادية والإعلامية والإنسانية".

وأضاف أن روسيا تكرم ذكرى الأبناء البارزين لأفريقيا منهم باتريس لومومبا وجمال عبد الناصر ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وغيرهم، مشيرا إلى أن روسيا تكرم المناضلين الأفارقة الآخرين من أجل الحرية والزعماء الوطنيين.