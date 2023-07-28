وفد من الجبلاية يطير إلى الإمارات لتوقيع عقود "كأس النخبة"

يتجه وفد من مسئولي اتحاد الكرة متجها إلى دولة الإمارات خلال الساعات المقبلة؛ تمهيدا للتوقيع على عقود تنظيم بطولة كأس النخبة والتي سيتم استحداثها من الموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يتم توقيع عقود بطولة كأس النخبة سيتم غدا السبت، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور وفد اتحاد الكرة والذي يترأسه جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وممثلي رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تشهد عملية توقيع العقد حضور مسئولي الشركة الراعية لاتحاد الكرة والبطولة، بجانب مسئولي مجلس أبو ظبي الرياضي، والذي سيشارك في تنظيم واستضافة البطولة الجديدة.



ويُنتظر أن يشهد مؤتمر توقيع عقد بطولة كأس النخبة الإعلان عن التفاصيل التنظيمية الخاصة بالبطولة، بجانب تحديد موعد إقامة النسخة الأولى منها، والتي قد تقام على الأرجح في أحد شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.



ووفق التصور الخاص ببطولة كأس النخبة، يشارك في البطولة 4 فرق، هم أبطال الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس الرابطة، على أن يكون الفريق الرابع هو وصيف الدوري الممتاز، أو فريق يتم توجيه دعوة خاصة له للمشاركة من خلال الشركة الراعية للبطولة.



ويأتي استحداث بطولة كأس النخبة لتحل محل بطولة كأس السوبر، والتي كانت تقام من مباراة واحدة يلتقي فيها بطل الدوري الممتاز مع بطل كأس مصر



ومن المقرر أن تتضمن بطولة كأس النخبة 3 مباريات، بواقع مباراتي نصف نهائي، ومباراة نهائية، على أن تقام المباريات الثلاثة خلال أسبوع، وتستضيفها دولة الإمارات.