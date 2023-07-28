البرازيل ترفض تسليم عميل روسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 28/يوليو/2023 - 09:15 ص

رفضت المحكمة العليا في البرازيل، طلب السلطات الأمريكية بتسليم الروسي المُدان بالتجسس سيرجي تشيركاسوف، معتبرة أن طلبها يفتقر لأي أساس يسمح بتلبيته.

وذكرت وزارة العدل البرازيلية، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أنها تلقت طلبين حول ترحيل تشيركاسوف من روسيا والولايات المتحدة، وتم تعليق تنفيذ طلب موسكو لأنه لا يزال يقضي عقوبة السجن في البرازيل.

يشار إلى أن تشيركاسوف، يقضي عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته بالتجسس والاحتيال، واتهمته وزارة العدل الأمريكية غيابيا، في مارس الماضي، بانتحال اسم برازيلي يدعى فيكتور مولر فيريرا، وتصرفه كعميل لدولة أجنبية وانخراطه في عمليات احتيال باستخدام التأشيرات والوسائل المصرفية والوسائل الإلكترونية.