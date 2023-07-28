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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. ضبط 33 دراجة نارية مخالفة في حملة مرورية بالوادي الجديد

حملة مرورية بالخارجة
حملة مرورية بالخارجة بقيادة وكيل الإدارة
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شنت إدارة مرور محافظة الوادي الجديد، مساء أمس الخميس، حملة مرورية ليلية بمركز الخارجة لضبط الإيقاع المروري ومتابعة الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

تمكنت الحملة بقيادة المقدم إسلام مهران، وكيل إدارة المرور، والمقدم محمد مختار معاذ، رئيس مباحث المرور، من ضبط 33 دراجة نارية وسحب العديد  رخصة لمخالفات متنوعة في نطاق مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل،، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بقيام حملة مرورية أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات المرورية تنوعت ما بين القيادة أثناء استخدام المحمول، وكسر شارة، وبدون تراخيص، وعدم ارتداء خوذة، وعدم وضع حزام أمان وأخرى متنوعة.

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة1
جانب من الحملة1
مضبوطات الحملة
مضبوطات الحملة
الوادي الجديد المخالفات الخارجة الشوارع الحملة