السفير البريطاني بمصر يهنئ البروفيسور جيم سكي لانتخابه رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

هنأ السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي البروفيسور جيم سكي على انتخابه رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

وقال السفير إن جيم الشخص المناسب لواحد من أهم الأدوار في العالم وكان جزءًا لا يتجزأ من الهيئة، حيث أثبت ريادته المتميزة كمفكر استراتيجي ومبتكر. تكشف زيارته الأخيرة لمصر ودول أخرى في الشرق الأوسط عن التزامه بالتعاون مع الشركاء في جميع المناطق. نتمنى له كل التوفيق في هذه المهمة الأكثر إلحاحًا ".

وتم انتخاب البروفيسور البريطاني جيم سكي، أستاذ الطاقة المستدامة في جامعة "إمبريال كوليدج لندن"، أمس رئيسًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، وهي مؤسسة ذات أولوية في مجال المناخ، تزود صانعي السياسات بمعلومات علمية منتظمة وتقييمات دقيقة لتغير المناخ تساعدهم على اتخاذ القرارات.

كان البروفيسور سكي يخوض المنافسة ضد عالمة المناخ البرازيلية ثيلما كروج والبلجيكي جان باسكال فان يبسيرل وديبرا روبرتس من جنوب إفريقيا.

وسيركز البروفيسور سكي،كرئيس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، على ثلاث موضوعات، وهم ضمان المشاركة الشاملة والتعاون عبر جميع البلاد، وتعزيز استخدام أفضل العلوم وأكثرها صلة، وتعظيم وصول وتأثير عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من خلال مشاركة صانعي السياسات والجهات المختصة.

في الشهر الماضي فقط، قام البروفيسور سكي بزيارة مصر والتقى بالعديد من المسؤولين وخبراء المناخ لمناقشة القضايا الحالية المتعلقة بتغير المناخ، ومعرفة المزيد عن احتياجات الحكومة المصرية فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف وتقديم خبرته الدقيقة في هذا المجال.