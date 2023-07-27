عقب اعتزاله .. أبرز ألقاب نجم الزمالك محمد عبدالشافي

أجبرت الإصابة في الركبة، اللاعب محمد عبدالشافي ظهير أيسر الزمالك على اعتزال كرة القدم رسميا وذلك منذ ساعات قليلة، بعدما أبلغ إدارة النادي بقراره النهائي وأن كل المحاولات الطبية لعلاجه قد فشلت.

وحصل عبدالشافي طوال مسيرته في الملاعب على حب جماهير الأندية المصرية سواء من الزمالك أو المنافس الأهلي أو باقي الأندية وذلك لحسن خلقه وعدم افتعاله اى أزمات طوال مسيرته الكروية.

وحقق اللاعب خلال مسيرته مع الأندية والمنتخب العديد من الألقاب، حيث توج مع الزمالك بالدوري المصري ثلاث مرات، وكأس مصر 4 مرات، السوبر المصري مرة والسوبر الأفريقي مرة.

وتوج مع الأهلي السعودي، بالدوري، وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين، وكأس السوبر.

ومع المنتخب الوطني الأول، توج بكأس أمم أفريقيا 2010.

يذكر أن فريق الزمالك سيبدأ مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي غدا الجمعة، ثم يواجه الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم يلتقي مع النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.