الأحد المقبل.. "ذاكرة اللون" معرض للفنان أحمد الجناينى بمؤسسة رشيد

تحتضن مؤسسة رشيد للتنمية الثقافية، معرض "ذاكرة اللون" للفنان الكبير أحمد الجناينى، وذلك في الرابعة عصر الأحد المقبل 30 يوليو 2023، بقاعة الفنون بالمؤسسة بالإسكندرية، ويستمر حتى 20 اغسطس 2023.

ويضم المعرض العديد من أعمال الفنان الكبير احمد الجناينى، والتى يرصد من خلاله رحلته الطويلة مع الفن، وتنوعها وثرائها وتأثره بالفنان العالمي «مودلياني»، حيث اعتمد في اختياره للالوان على الفراغات وتوظيفها كمساحة كبيرة ترمز للخيال والسماء وتدفع المشاهد لعبور حاجز الجسد والانطلاق نحو السماء وبراحها، مع حضور كبير للأسطورة و الموروث في اعماله.

ويُعد الفنان أحمد الجناينى الذي يشغل رئيس مجلس إدارة اتيلية القاهرة، من رموز السيريالية في مصر والوطن العربي واقيمت معارضه في كبري القاعات داخل وخارج مصر سواء في البلاد العربية أو الأجنبية وله مقتنيات في العديد من المتاحف.