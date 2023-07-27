الكويت تعلن إعدام داعشي شارك في تفجير مسجد الصادق

أعلنت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، إنها أشرفت على تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مدانين في جرائم مختلفة، أحدهم ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، وهو من فئة غير محددي الجنسية "البدون"، وشارك في تفجير مسجد الصادق قبل 8 سنوات.

جاء ذلك في بيان عاجل أذاعته فضائية سكاي نيوز عربية.

ووقع تفجير مسجد الصادق الشيعي، الذي قام به انتحاري وتبناه تنظيم داعش في صلاة الجمعة في شهر رمضان في يونيو 2015 وخلّف 27 قتيلا و227 جريحا.

أما الأربعة الباقون الذين أُعدِموا اليوم فثلاثة منهم مدانون في جرائم قتل عمد، وهم كويتي ومصري وغير محدد الجنسية (بدون)، والأخير سيلاني ومدان بالاتجار بالمخدرات.

وقالت النيابة العامة الكويتية، في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا، إن هؤلاء المدانين قاموا "بأفعال وحشية.. انطوت على أبشع الإساءات للإنسان والإهدار لحقوقه كافة"، وحرموا المجني عليهم من "أقدس" حقوقهم في الدنيا وهو حق الحياة.