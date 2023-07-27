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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال وروسيا يوقعان اتفاقية إعفاء ديون بقيمة 684 مليون دولار

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي
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وقعت الحكومة الفيدرالية الصومالية، اتفاقية إعفاء الديون مع نظيرتها الروسية، والتي بموجبها تم إعفاء الصومال من 684 مليون دولار، وذلك في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.


وأعرب وزير المالية الصومالي بمناسبة التوقيع -وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس- عن شكره وتقديره للحكومة الروسية على دعمها للشعب الصومالي.

ووقع على الاتفاقية من جانب الحكومة الفيدرالية وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، ومن الجانب الروسي نائب وزير المالية الروسي Timur Igorevich Maksimov، بحضور نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع

 

الصومال اتفاقية إعفاء ديون