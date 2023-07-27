اليوم.. طقس شديد الحرارة ونسبة الرطوبة 95% والعظمي بالقاهرة 40

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء و جنوب البلاد، والسواحل الشمالية الشرقية وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للحرارة رطب ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 90 الى 95% للعظمى والصغرى من 35 الى 50 %.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،40 للعظمى 27 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 42 للعظمى والصغري 30، وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 26، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 29 درجة .