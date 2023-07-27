الحكومة تتابع مستجدات المشروع القومي لإنتاج حامض الفوسفوريك بأبو طرطور.. وخبراء: خام مهم لخصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مستجدات مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، والسيد مدحت يسري، العضو المنتدب للشركة.



استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية البالغة لمشروع إنتاج حامض الفوسفوريك بالوادي الجديد، لما يمثله من إسهامات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة، وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج وتقليل فاتورة استيراده، وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وهنا يري الخبراء أهمية التوجه للصناعة من أجل اكتساب قيمة مضافة للمواد الخام فضلًا عن ارتباط المواد الخام بصناعة حيوية ترتبط بالأمن الغذائي المصري في مواجهة التحديدات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية من جهة وتأثيرات التغيرات المناخية من جهة أخري.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يعد من المشروعات القومية التي توليها الوزارة اهتماما كبيرًا، لما له من مردود إيجابي في تعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات، ويعد استكمالا لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النامية مثل محافظة الوادي الجديد.

وأكد رئيس شركة فوسفات مصر أن مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بأبو طرطور بالوادي الجديد هو أكبر مجمع صناعي في مصر لإنتاج حامض الفوسفوريك؛ حيث يعتمد الإنتاج على استخدام خام فوسفات أبو طرطور، وتعظيم قيمته المضافة بدلًا من تصديره كمادة خام، حيث سيوفر المشروع أكثر من ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الصناعية تعزز من القيمة المضافة للمواد الخام خاصة أن خام الفوسفات يدخل في أهم صناعة وهي الأسمدة الأزويتية التى ترفع من خصوبة التربة وترفع الإنتاجية الزراعية في أوقات يتعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر بفعل تأثيرات الظروف العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط المكون الأساسي في تشغيل المصانع.

ويضيف الإدريسي لـ"البوابة نيوز": المشروعات الاقتصادية والصناعية تساهم في التنمية المستدامة في المحافظات التى تقام بها الأنشطة علاوة عن توفير آلاف فرص العمل للشباب والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي من الأسمدة ولابد أن يكون لدينا طموح للتصدير للخارج والقدرة على جلب العملات الصعبة.



وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عرضا عن موقع المشروع بهضبة أبو طرطور، وكذا الوحدات الإنتاجية للمشروع، وبعض المؤشرات الاقتصادية، كما تم التطرق إلى الموقف التمويلي للمشروع، والجدول الزمني المقترح لتنفيذه، فضلا عن استعراض موقف التواصل مع مستثمرين استراتيجيين للمساهمة في هذا المشروع الحيويّ، وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد ضرورة الإسراع بهذه الخطوات لتوفير التمويل المطلوب للمشروع.



من جانبه، شدد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، علي ضرورة التوسع في صناعة الفوسفات في قطاع الأسمدة لأهميتها في زيادة خصوبة التربة واستخداماتها في القطاع الزراعي لمضاعفة الانتاج للقدرة على سد الفجوة الغذائية خاصة أن الفترات القادمة وبسبب تأثيرات التغيرات المناخية.

ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": نحتاج زيادة الارشاد الزراعي في الاستخدام الأمثل للأسمدة الأزوتية والتشجيع على زيادة استخدام الأسمدة العضوية لأهميتها ودورها في الاستدامة للمواد الطبيعية؛ حتة تزيد إنتاجنا الزراعي ما يحقق الأمن الغذائي المصري لمواجهة الأخطار العالمية،

من جانبه، استعرض محافظ الوادي الجديد نبذة عن المدينة السكنية لشركة فوسفات مصر، التي تقدر مساحتها بنحو 292 فدانا، الواقعة غرب مدينة الخارجة بمسافة حوالي 50 كم عند جبل أبو طرطور، ويربطها بالمدينة طريق الخارجة – الداخلة، مشيرا إلى أن المدينة تتكون من ثلاثة أحياء بإجمالي 1396 وحدة سكنية، كما تطرق للحديث عن الخدمات المتوافرة بالمدينة، وتشمل محطة تنقية مياه شرب، وخزانات للمياه، ومحطة معالجة صرف صحي ثنائية، إلى جانب شبكة صرف للوحدات السكنية، وشبكات الكهرباء.