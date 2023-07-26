لا شبهة جنائية بوفاة عامل داخل منزله بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية البرمبل بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وقد تبين من خلال التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المتوفي لمس أحد اسلاك الكهرباء فلقي مصرعه في الحال ولا شبه جنائية في وفاته وهذا ما أكده التقرير الطبي الخاص به وكذلك أقوال أهليته.

يذكر أن رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، قد تلقي إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية البرمبل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وسؤال أهلية المتوفي أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة.