نشرة الحوادث| محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة.. براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة لجلسة 27 أغسطس، وحبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق، وإليكم التفاصيل:
تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة
https://www.albawabhnews.com/4845985
حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق
https://www.albawabhnews.com/4845973
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لجلسة 25 أغسطس
https://www.albawabhnews.com/4845947
براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي
https://www.albawabhnews.com/4845841
مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر
https://www.albawabhnews.com/4845750