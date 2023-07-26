نشرة الحوادث| محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة.. براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة لجلسة 27 أغسطس، وحبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق، وإليكم التفاصيل:

تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة

https://www.albawabhnews.com/4845985

حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4845973



تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لجلسة 25 أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4845947



براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

https://www.albawabhnews.com/4845841

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4845750