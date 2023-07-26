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الخميس 27 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة.. براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة لجلسة 27 أغسطس، وحبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق، وإليكم التفاصيل:

تأجيل محاكمة طبيب متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة 
https://www.albawabhnews.com/4845985

حبس المتهمين بقتل سائق توك توك بالوراق

https://www.albawabhnews.com/4845973


تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لجلسة 25 أغسطس

https://www.albawabhnews.com/4845947


براءة إسلام جابر من تهمة سرقة عقد زواج عرفي

https://www.albawabhnews.com/4845841

مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

https://www.albawabhnews.com/4845750

25 أغسطس أعلي الطريق الاوسطي البوابة نيوز التجمع الخامس الحوادث والقضايا