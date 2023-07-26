"هندسة المنصورة" تحصل على 6 شهادات أيزو في مجالات النظم الحديثة

أعلنت جامعة المنصورة عن حصول كلية الهندسة علي ٦ شهادات أيزو جديدة في مجالات نظم إدارة الابتكار ISO-56002، ومعايير حوكمة المنظمات ISO-37000، ونظام ادارة مكافحة الفساد والرشوة ISO-37001، ونظام إدارة استمرارية الأعمال ISO-22301، ونظام ادارة امن المعلومات ISO-27001، ونظم ادارة الطاقة ISO-50001.

جاء ذلك استمرارًا لتميز وريادة جامعة المنصورة كقلعة علمية وتعليمية ودورها الرائد في تطوير الأنظمة الإلكترونية وتفعيل نظم الإدارة الحديثة وفق أعلي معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، على سعي كافة قطاعات الجامعة في تطوير كافة البرامج والنظم من أجل تحقيق أفضل معدلات الأداء من أجل التميز المؤسسي وجودة الخدمات وحرص الجامعة على تنظيم وتطوير العمل بجميع القطاعات.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة إلى أن حصول الكلية على 6 شهادات أيزو جديدة يعد استكمالًا لخطة تطوير كلية الهندسة وإستمرارًا لكونها منبع للعلماء والمبتكرين وتزامنًا مع احتفالها باليوبيل الذهبي.

وأوضح أن الكلية شهدت تطورات غير مسبوقة في شتى المجالات كواحدة من أهم المؤسسات العلمية التي تهتم بالبرامج النوعية والتكنولوجيا والإبتكارات مما يسهم بشكل كبير في التطوير العلمي لكافة مجالات الدراسة العلمية والعملية مما يسهم في خلق أجيال مميزة من الباحثين الذين أسهموا في تطوير العديد والعديد من البرامج التي تفيد المجتمع ككل وفقا للإستراتيجية الرئاسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد علي العلم كأساس للتقدم.

وأضاف أن هندسة المنصورة سبق وحصلت على ثلاث شهادات في مجالات نظم إدارة الجودة ISO-9001 وإدارة البيئة ISO-14001، وإدارة السلامة والصحة المهنية ISO-45001.

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