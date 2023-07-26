«بلتون» تنهي إجراءات قيد أسهم زيادة رأس المال بالبورصة في أقصر فترة

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، اتمام كافة الإجراءات القانونية وفقا للقانون والقواعد المنظمة لقيد أسهم زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل نقدا، بما يسمح ببدء تداول أسهم الزيادة في أقصر فترة زمنية.

وأوضحت “بلتون” أن تداول أسهم الزيادة يبدأ غدًا الخميس الموافق ٢٧ يوليو ٢٠٢٣.

ووفقا لإفصاح البورصة فإنه بعد الانتهاء من مرحلتي الاكتتاب في أسهم الزيادة، واتمام كل الإجراءات واستصدار جميع الموافقات القانونية والرقابية الملزمة لقيد الأسهم الجديدة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية، يصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع ١٠.٩٢٦.٩٥٧.٤٩٦ جنيه، موزعا على ٥.٤٦٣.٤٧٨.٧٤٨ سهم.