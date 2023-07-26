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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة بنى سويف: 1237 طالبا وطالبة تقدموا لاختبارات القدرات

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء،  إجراء 1237 طالبا وطالبة بالثانوية العامة اختبار القدرات بينهم 623 طالبا وطالبة بكلية الفنون التطبيقية، و614 بكلية التربية الرياضية".

بدأت الاختبارات يوم 15 يوليو الجاري وتستمر حتى 3 أغسطس المقبل، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد ما أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور منصور أن هناك جاهزية للقاعات وأماكن الانتظار التي يؤدى بها الطلاب الاختبارات، وتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، وتشكيل لجان لتذليل أي عقبات قد تواجه الطلاب والعمل على حلها خلال فترة الاختبارات.

الأعلى للجامعات الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الفنون التطبيقية بكلية التربية الرياضية