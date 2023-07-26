روسيا: نحتفظ بحق الرد بشأن استخدام كييف للذخائر العنقودية

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنَّ أوكرانيا فشلت في تنفيذ هجومها المضاد وروسيا تحتفظ بحق الرد على استخدام أوكرانيا الذخائر العنقودية ضدها.

وأضافت زاخاروفا، في كلمتها خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ نظام كييف مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ويجب على الشعوب الأمريكية والبريطانية أنَّ تدرك أنها تنزلق بشكل غير مباشر في تمويل الإرهاب الدولي.

وأوضحت أنَّ أوكرانيا صعدت هجماتها على موسكو والقرم، لافتة إلى أن المجتمع الدولي وسياسيين من منظمات المجتمع المدني طالبوا بعدم استخدام "كييف" للذخائر العنقودية واعتبروها انتهاكًا للمعايير الإنسانية.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنَّ الرد القاسي خير سبيل لردع أي هجوم أو استخدام هذه الأسلحة المحرمة دوليًا، فحجم الأموال المقدمة لكييف كبير جدًا لتحقيق الأجندة الأمريكية ضد روسيا.

وتعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، وهي خطوة رفضتها بعض دول الغرب، واعتبرتها أنها أسلحة محظورة لا يجب استخدامها في الأعمال القتالية.