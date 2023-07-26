بوتين: روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز سيادتها الوطنية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إن بلاده ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز السيادة الوطنية والمشاركة الأكثر نشاطًا في حل القضايا العالمية".

وأضاف الرئيس الروسي، خلال برقية تحية للضيوف والمشاركين في المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا وأفريقيا"، اليوم الأربعاء:"بطبيعة الحال، سنواصل بذل قصارى جهدنا لمساعدة الشركاء الأفارقة على تعزيز السيادة الوطنية والثقافية والمشاركة أكثر نشاطا في حل القضايا الإقليمية والعالمية"، مؤكدا أن بلاده متمسكة بمواصلة تطوير علاقاتها مع البلدان الأفريقية.

وتابع: "سنعمل على حفز التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية ومساعدتها في مكافحة الفقر"، مشيرا إلى أن أفريقيا أصبحت اليوم أحد أقطاب العالم الناشئ متعدد الأقطاب، مشددا على دعم موسكو لتطلعات الدول الأفريقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

جدير بالذكر أن مدينة بطرسبورج تستضيف القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و28 يوليو الجاري.

