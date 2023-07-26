وزيرة الثقافة تلتقي نظيرتها الأردنية لحضور افتتاح مهرجان جرش

استقبلت الدكتورة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، صباح اليوم، وذلك بمستهل زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، لحضور افتتاح فعاليات الدورة 37 من مهرجان "جرش للثقافة والفنون"، الذي تحل عليه مصر كضيف شرف للمهرجان، وذلك بحضور السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، أيمن سماوي، مدير مهرجان جرش، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي.

وخلال اللقاء، قالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن "مهرجان جرش للثقافة والفنون" يُعد واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي، حيث يُمثل ملتقى لمحبي الثقافة والفنون، مشيرة إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف للمهرجان، إنما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الثقافة والإبداع".

وتابعت وزيرة الثقافة المصرية: "لقد أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا للمشاركة، يتضمن العديد من الفعاليات، أبرزها: حفل "فرقة الموسيقى العربية"، التابعة لدار الأوبرا المصرية، وأوبريت فني أُعد خصيصًا لتلك المناسبة يجمع ألوان الفلكلور المصري، مع عرض فيلم أُعد خصيصًا من قِبل قطاع الإنتاج الثقافي عن إبداعات الفلكلور المصري، وآخر بعنوان "وصايا علي مبارك"، من إنتاج المركز القومي للسينما، إضافة إلى معرض متميز يضم 20 لوحة لـ20 فنانًا وثقوا معالم للحضارة المصرية بلوحاتهم بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وإقامة معرض للحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية" .

وتضم فعاليات البرنامج الفني نُخبة من نجوم مصر، من بينهم: الفنان هاني شاكر، الفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، والذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما، بالإضافة إلى لقاء للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، مع الإعلامي محمود سعد.

من جانبها، رحبت الدكتورة هيفاء النجار، بنظيرتها المصرية، والوفد المرافق لها، وأكدت على أن الثقافة والفنون المصرية حاضرة وبقوة، وأثرت في تشكيل الهوية العربية بثرائها، مما دفع القائمين على المهرجان لاختيار مصر لأن تكون أول ضيف شرف له بدورته السابعة والثلاثين، كما أثنت على البرنامج الذي أعدته وزارة الثقافة المصرية للمشاركة بهذه الدورة بما يليق بقوة مصر الناعمة.

يُذكر أن الدورة 37 من "مهرجان جرش للثقافة والفنون"، تنطلق يوم الأربعاء 26 يوليو، على المسرح الشمالي بالمدينة الأثرية، بأوبريت "نهر الذهب"، ويستمر حتى 5 أغسطس المُقبل.