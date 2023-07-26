وزير التعليم العالي يشهد توقيع اتفاقية بنود إنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتي الإسكندرية وإيست لندن البريطانية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاقية بنود الخطة التنفيذية لإنشاء الدرجات المزدوجة بين جامعتي الإسكندرية والإسكندرية الأهلية وجامعة إيست لندن البريطانية، بمقر جامعة الإسكندرية، والتي بدأت ببرنامج التدريب والأداء الرياضي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعم الشراكات الدولية للجامعات المصرية، وقع الإطار التنفيذي، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي جامعة إيست لندن البريطانية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في عقد الشراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، للارتقاء بجودة العملية التعليمية بالجامعات المصرية، والوصول إلى المستويات العالمية؛ لضمان توفير تعليم بجودة عالمية للطلاب، والارتقاء بمستوى الجامعات الوطنية، لافتًا إلى أن التعاون مع جامعة إيست لندن سيساهم في تطوير البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية بالجامعة من خلال تبادل الخبرات بين الجانبين، مؤكدًا أهمية وجود الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية لخدمة المجتمع والمُساهمة في تحقيق تنمية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية الذي يعُد من أحد أهم مبادىء وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لمبادئ وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي بدأت الجامعات المصرية في تنفيذها منذ إطلاقها في مارس الماضي، مشيدًا بالشراكة التي تم توقيعها بين ممثل المجتمع الرياضي وهو مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية الذي تربطها شراكة مع الشريك الأكاديمي جامعة إيست لندن والتي تتعاون مع جامعتي الإسكندرية الحكومية والإسكندرية الأهلية في "برنامج التدريب والأداء الرياضي"، والذي سيمثل البداية لهذا التعاون الذي يهدف إلى المساهمة في إعداد خريجين مؤهلين في هذا البرنامج لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن هذا التعاون يهدف إلى إنشاء مجموعة من الدرجات العلمية المزدوجة والدرجات المشتركة التي تدعم رؤية مصر 2030، والمُرتبطة بالبرامج ذات الصلة بالصناعة وبرامج الابتكار التي من شأنها تحقيق تنافسية التعليم خاصة في جامعة الأسكندرية الأهلية وتوفير فرص للطلاب في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتعاون أيضًا من خلال المشاريع البحثية المُشتركة والإشراف العلمي المُشترك، وتبادل الأساتذة بين الجامعتين.

وأعرب الدكتور حسن عبدالله الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن البريطانية، عن سعادته بتواجده في جامعة الإسكندرية، مشيرًا أن جامعة الإسكندرية تمر بفترة متميزة من خلال تعاونها مع كُبرى الجامعات العالمية، وإنشاء درجات علمية مزدوجة وبرامج مشتركة مع تلك الجامعات، مؤكدًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية في عدة مجالات أكاديمية أخرى، لافتًا إلى أن جامعة إيست لندن البريطانية لديها ذات الرؤية الاستراتيجية في تدويل التعليم، والتعاون مع الجامعات الدولية الأخرى، مشيرًا إلى أن "برنامج التدريب والأداء الرياضي" تطويره من قبل جامعة إيست لندن، بالتعاون مع مؤسسة وست هام يونايتد الإنجليزية، ذراع التواصل المجتمعي لنادي وست هام يونايتد لكرة القدم بطل دوري المؤتمر الأوروبي.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدارسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الخشن المدير الأكاديمي لجامعة الإسكندرية الأهلية، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، ولفيف من قيادات جامعة الإسكندرية، وحضر من الجانب البريطاني الدكتور بول مارشال نائب رئيس الجامعة للشئون المهنية وريادة الأعمال، والدكتور ديفيد ماكروري الأستاذ المساعد للشراكات الأكاديمية والمشاركة الدولية، والدكتور ستيورات بروس لو رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة ايست لندن، وفويل مدير البرامج في مؤسسة وست هام يونايتد.

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من جامعة إيست لندن التي تعُد من الجامعات البريطانية الأعلى تصنيفًا بالمملكة المتحدة وبالتصنيفات الدولية، لعدد من الجامعات المصرية لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وذلك مع جامعات (القاهرة، عين شمس، المنصورة الجديدة، الإسكندرية، الإسكندرية الأهلية، مؤسسة الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة) وذلك بالتنسيق مع المكتب الثقافي للمصري بلندن.

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