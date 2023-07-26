البرلمان البريطاني يطالب الحكومة بإعلان "فاجنر" منظمة إرهابية

تقدمت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، بدعوة إلى حكومة البلاد من أجل إعلان مجموعة "فاجنر" العسكرية الخاصة كـ"منظمة إرهابية".

وفي فبراير، ذكرت صحيفة "تلغراف"، أن وزارة الداخلية البريطانية تعمل على تطوير خطط لتصنيف مجموعة "فاغنر" رسميا كمنظمة إرهابية.

وجاء في البيان على موقع البرلمان البريطاني أن "التقرير يدعو (اللجنة) إلى تصنيف شركة "فاجنر" على وجه السرعة كمنظمة إرهابية". كما دعا النواب السلطات إلى فرض عقوبات "أسرع وأكثر صرامة" على المنظمات والأفراد المرتبطين بـ"فاغنر".

وأشار التقرير نفسه أيضا إلى أن الحكومة ظلت طوال 10 سنوات تقريبا، تقلل من شأن أنشطة المجموعة، التي تعتقد اللجنة أنها تشكل تهديدا للأمن القومي. ووفقا للمشرعين، يبدو أن لندن تفتقر إلى المعرفة الكافية حول "الشركات العسكرية الخاصة الخبيثة".

وفي وقت سابق، كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أن مقاتلي مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية يثيرون التوتر باندفاعهم للتوجه "في رحلة إلى الغرب، إلى وارسو".

وأضاف خلال محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في بطرسبورغ: "ربما لم يكن علي أن أفصح عن ذلك، لكنني سأفعل... مقاتلو "فاغنر" بدأوا يثيرون توتّرنا... يريدون التحرك إلى الغرب".

وقال لوكاشينكو إن مقاتلي "فاجنر" يريدون أن نسمح لهم بالذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى رزيسزو".

وتابع: "نحتفظ بهم في وسط بيلاروس كما اتفقنا، لا أريد نقلهم إلى هناك (إلى الغرب)، لأن مزاجهم سيئ. ويجب أن نشيد بهم، فهم يدركون ما يحدث حول دولة الاتحاد".