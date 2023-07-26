سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023، في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الامريكي اليوم في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي)

سجل سعر الدولار بداية التعاملات اليوم الأربعاء 26-7-2023، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا،

وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

وسجل الطولار الامريكي اليوم ، مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا،

وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد ، سجل سعر الدولار اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار في بنك المشرق عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني الي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء، ما بين 38.90 و39 جنيه للشراء، و39.10 و39.20 جنيه للبيع.