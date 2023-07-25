نقيب الصحفيين: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور "3 آلاف جنيه" ملزم لجميع الصحف

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنَّ القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور (3 آلاف جنيه) سيكون ملزمًا لجميع الصحف؛ والمجلس القومي للأجور سيفرض عقوباتٍ على المؤسسات التي لن تطبق الحد الأدنى، وفقًا لمواده ولوائحه.

وأضاف «البلشي» في حديثه لمحرري النقابة، أنَّه في حالة وجود شكاوى من صحيفة معينة أو وجود أزمة مالية لديها، فإنه من الممكن إعفاؤها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لمدة زمنية معينة قد تصل إلى «6» أشهر، بناءً على طلب رسمي يُقدم منها.

وكشف نقيب الصحفيين عن أنَّ مجلس النقابة سيبذل جهودًا ليكون الحد الأدنى للأجور في عقود الصحفيين المعينين الجدد بقيمة 3 آلاف جنيه، أما المعينون القدامى فإنه يُطبق قرار الـ«3» آلاف جنيه، مع مراعاة الزيادة المالية وفقًا للتدرج وسنوات الخبرة للقدامى.