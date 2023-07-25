البنك الأهلي: جمع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25%

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

وقال “أبو الفتوح”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الادخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% شهريا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه ارتفعت نسبة الودائع في البنوك كم 6 تريليون إلى 9.5 تريليون جنيه.

وتابع: يمكن لجميع المصريين شراء الشهادات الادخارية بالدولار، دون سؤال العميل عن كيفية الحصول على هذه الأموال، قائلًا: «لو معاك مليون دولار ادخل البنك واعمل الشهادة ومحدش هيقولك أنت جايب الفلوس منين».

ولفت أبو الفتوح إلى أن إصدار البنك الأهلي لشهادتي إدخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 7% و9%، الهدف منها توفير العملة الصعبة من الدولار.

وأضاف أن العائد من شهادتي الأهلي بلس وفورا يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار.

وتابع: الشهادات التي تم طرحها ستكون متاحة أمام جميع المصريين في الداخل أو الخارج، كما أنها متاحة لغير المصريين، ويمكن كسر الشهادة بعد 6 شهور.