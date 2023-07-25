رئيس مجلس الشعب الصومالي يوجه بسرعة التحقيق في تفجير كلية عسكرية بمقديشو

وجه القائم بأعمال رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشعب الفيدرالي بالصومال شيخ آدم مدوبي، الجهات الأمنية بسرعة التحقيق في التفجير الانتحاري الذي استهدف كلية "جالي سياد" العسكرية بالعاصمة الصومالية مقديشو، وتقديم كل من ساهم في تقديم تسهيلات إلى العدالة.

وأكد مدوبي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية صونا، اليوم الثلاثاء، أنه من غير المقبول تنفيذ تفجير في موقع يشهد إجراءات أمنية مشددة، مشيدا في الوقت ذاته، بجهود القوات المسلحة الصومالية والتي ساهمت بقوة في تعزيز الأمن والاستقرار بالعاصمة مقديشو مؤخرا، وكذلك تحقيق انتصارات متتالية في العمليات العسكرية ضد فلول الميليشيات الإرهابية.

وكان التفجير الانتحاري الذي وقع صباح أمس الاثنين قد أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين في كلية "جالي سياد" العسكرية بالعاصمة مقديشو.