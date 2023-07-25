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الأربعاء 26 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

"بي منريت ٢".. لقاء للشباب الجامعي بإيبارشية الفيوم

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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نظمت خدمة الشباب الجامعي بالفيوم، لقاءً لشباب وشابات المرحلة الجامعية من أبناء الفيوم، تحت عنوان "بي منريت ٢" وذلك في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وبمتابعة خاصة من نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم.

شارك في اللقاء ٦٥٠ شاب وشابة و١٢٠ خادم وخادمة و ١٢ من الآباء كهنة الإيبارشية، تضمن اللقاء بجانب صلاة القداس الإلهي محاضرة عن "المتانة النفسية" ألقاها الأب القس موسي فتحي سكرتير اللجنة المجمعية للصحة النفسية والإدمان، وقدم كورال "السمائيين " التابع لكنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم فقرات ألحان وترانيم.

كما اشتمل اللقاء على ندوة حوارية واستبيان الكتروني للتقييم وبعض الفقرات الترفيهية.

تم خلال اللقاء توزيع الهدايا على الفائزين بالمراكز الثلاثة في المسابقة التي أعدتها الخدمة في وقت سابق في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس والتي شارك فيها ١٥٠ شاب وشابة.

 


 

الأنبا أبرآم الشباب الجامعي بي منريت ٢ إيبارشية الفيوم المطرانية